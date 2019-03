Juvenal Olmos tomó una gran decisión sobre su carrera como entrenador: "No vuelvo a dirigir"

El ex seleccionador de Chile aseguró que en Veracruz terminó su carrera como entrenador de fútbol.

Juvenal Olmos, ex técnico de Chile y Universidad Católica, aseguró que su experiencia en Veracruz fue la última de su carrera, pues decidió que no volverá a dirigir.

"Merecía ponerle fin en cancha a una carrera que en un momento fue bastante buena, después no tanto. Lo pasé maravilloso, perdí todos los partidos, jajajá", declaró el ahora comentarista televisivo a La Cuarta.

Si bien Olmos explicó que fue una experiencia de la cual no se arrepiente y que "fue bonito", recalcó que "esto me lo debía, el término formal de una actividad que siempre he amado".

"No vuelvo más a dirigir, salvo que sea a Marcelo Vega", aseguró entre risas.

Finalmente, sostuvo que "volví con algo entero dentro de mí, con más certezas que dudas, y ahora me encuentro otra vez con este desafío que son las comunicaciones".

Olmos, como entrenador, comenzó sus pasos en 1999, a cargo de Unión Española. Después llegó al a UC, donde fue campeón, título que lo catapultó a la selección nacional.

Tras el fracaso en las eliminatorias rumbo a Alemania 2006, el "perro verde" tuvo un breve paso en Newell's Old Boys en Argentina y Everton en Viña del Mar, su último club antes de un largo receso fuera de las canchas.

Después de 11 años sin dirigir, lo intentó una vez más en Veracruz, pero sólo alcanzó a estar 73 días en el club mexicano.

"Estar siempre cerca de la cancha es algo que me apasiona, sobre todo con una mirada analítica del fútbol. Eso le entregamos a la gente, abonados, hinchas. Y la posibilidad de volver al estadio me encanta", cerró.