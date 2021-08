Leonardo avisa a Real Madrid por Mbappé: Si se cumplen nuestras condiciones, ya veremos

La posibilidad de que el delantero francés Kylian Mbappé deje PSG para pasar a Real Madrid tomó fuerza luego de que este miércoles el diario galo L'Equipe asegurara que el elenco parisino está dispuesto a vender al jugador a cambio de una estratosférica cifra.

Según la publicación, la primer oferta del cuadro merengue llegó a los 160 millones de euros, no obstante, la dirigencia del elenco capitalino espera por el jugador surgido en AS Monaco unos 200 millones de la moneda comunitaria.

Ante ello, fue el brasileño Leonardo, director deportivo del club, quien abrió aún más la puerta de salida, aunque bajo las condiciones que PSG imponga.

"Kylian Mbappé quiere unirse a Real Madrid y no lo detendremos. Dijimos no a la primera oferta del Madrid, pero si se cumplen nuestras condiciones, ya veremos", dijo el dirigente.

"No tenemos planes de volver a hablar con la Real por Mbappé. La fecha límite es el 31 de agosto a la medianoche. Así es la ventana de fichajes: lo mantenemos y lo ampliamos. Pero no lo vamos a dejar ir por menos de lo que pagamos cuando todavía le debemos dinero al Mónaco. No queremos venderlo, pero si un jugador quiere irse será en nuestros términos", añadió.