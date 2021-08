Prensa francesa: PSG espera una oferta por 220 millones de euros de Real Madrid por Mbappé

París Saint-Germain (PSG) está dispuesto a aceptar un traspaso de su estrella Kylian Mbappé por 220 millones de euros, 60 más de los ya ofrecidos por Real Madrid, según informó este miércoles el Diario Le Parisien.

De acuerdo al citado medio, esta cantidad amortiguaría los 35 millones que PSG tiene que desembolsar a AS Mónaco, club anterior de Mbappé. Esta cláusula se acciona en caso de renovación del joven prodigio o venta. La entidad parisina ya pagó 145 millones por el delantero francés.

El director deportivo de PSG, el brasileño Leonardo, aclaró este mismo miércoles que la oferta de Real Madrid era insuficiente, teniendo en cuenta, alegó, lo pagado en 2017 por el jugador de Bondy. Leonardo aludía en sus cuentas a los 145 ya pagados más los 35 millones acordados con el Mónaco.

El directivo no descartó la salida de atacante campeón del mundo -actualmente de 22 años-, pero avisó que será "bajo las condiciones" que imponga el club de la capital francesa. No obstante, asumió que no se puede retener a un jugador que quiere marcharse.

El contrato de Mbappé con PSG acaba en junio de 2022 por lo que puede comprometerse gratis con otro club dentro de cuatro meses.