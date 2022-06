Presidente de PSG: Mbappé no se quedó por dinero, Real Madrid ofreció mucho más que nosotros

El presidente de PSG, Nasser Al Khelaifi, aseguró Kylian Mbappé no renovó por dinero, ya que Real Madrid, el principal interesado en ficharlo, ofreció un monto mucho más alto que los franceses.

En conversación con Le Parisien, el jeque catarí habló sobre la bullada negociación con el club "merengue" y dijo: "La gente dice que se quedó por el dinero, ¡pero el Real le ofreció mucho más que nosotros! El verano pasado estaban dispuestos a ofrecer 170 millones de euros. ¡Ese dinero que estaban dispuestos a reinvertir este año cuando estuviera libre!"

"Nunca olvidaré que durante nuestros primeros seis encuentros con él y sus padres, que en ese momento estaban en AS Mónaco, nunca me hablaron de dinero, ¡nunca! Por eso los quiero tanto, admiro la educación que recibió. Este año se habló mucho, pero el dinero no llegó hasta las últimas semanas", complementó Al Khelaifi.

Tras extensas negociaciones, en la que Real Madrid se vio seguro en su fichaje, finalmente Mbappé decidió renovar su vínculo con PSG hasta 2025, asegurando que se sentía en su "casa" y que quería ganar cosas importantes con el club.