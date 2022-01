Zlatan Ibrahimovic aconsejó a Kylian Mbappé: "Si yo fuera tú, me iría a Real Madrid"

El sueco Zlatan Ibrahimovic, estrella de AC Milan, reveló que el francés Kylian Mbappé le pidió un consejo sobre si continuar su carrera en PSG o Real Madrid y su respuesta fue clara, indicándole que vaya al equipo merengue.

"Me preguntó, sí, y le dije: 'Si yo fuera tú, me iría al Real'. Tuve la oportunidad de jugar en diferentes equipos, diferentes países, con diferentes campeones, y así aprendí y crecí. Jugar en casa toda tu carrera es más fácil, en mi opinión. Pero si haces la maleta y vas a otros equipos, es una aventura", reveló Zlatan, ex astro de PSG, a L'Equipe.

"Depende de lo que quiera y de lo que piense. Yo habría ido. Pero si yo fuera el PSG, intentaría retenerlo. Será él quien decida", agregó el sueco.

"El PSG quiere retenerlo, obviamente, pero ¿él quiere quedarse? También creo que hay otros clubes que lo quieren: si eres un directivo, tienes los medios para ficharle y no quieres llevarte a Mbappé, estás en el negocio equivocado", finalizó Ibrahimovic.

Cabe recordar, que el contrato de Mbappé con PSG culmina en junio de este año y aún no renueva, por lo que desde esa fecha será jugador libre y podrá llegar gratis al club que lo contrate.