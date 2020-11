Ex jugador de Deportes La Serena se contagió de coronavirus por segunda vez

El volante argentiono de Quilmes Juan Emmanuel Culio, con pasado en Deportes La Serena, se contagió de coronavirus por segunda vez, esto según informó el propio cuadro "cervecero" este miércoles.

"Quilmes Atlético Club informa que en el último testeo realizado al plantel profesional, el jugador Culio ha dado positivo de Covid-19. Emmanuel ya se encuentra aislado y se han tomado toda las medidas que el vigente protocolo establece", indicó el comunicado oficial firmado por el doctor Fabio Sánchez.

El jugador con pasado en Racing e Independiente, vistió la camiseta de Deportes La Serena entre 2006 y 2007, disputando un total de 19 partidos en el fútbol chileno.

Tras recuperarse por completo, Culio se sumó a los entrenamientos de Quilmes el pasado 6 de octubre. Poco después de un mes volvió a contraer la enfermedad y deberá aislarse una vez más.

"La verdad que es un año muy duro. Pase lo que pase sigo con las mismas ganas de entrenar, soy un apasionado del entrenamiento y de jugar. Tengo las mismas ganas, estoy bien física y mentalmente. En la vida no todo es color de rosa, se viven estos momentos, uno tiene que levantarse y afrontarlos. Hoy por hoy me preocupa más lo que me pasa en lo personal que en el fútbol", expresó el futbolista a Deportes en FM.