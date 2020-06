Goleador de La Serena partirá del club tras no renovar su contrato

El delantero argentino Franco Olego, goleador de Deportes La Serena en la presente temporada, partirá del club durante esta semana tras no renovar su vínculo con un elenco en el que estuvo desde mediados de 2019.

Así lo confirmó el propio jugador al diario El Día de aquella ciudad: "Me voy el viernes, no me renuevan", pese a los tres goles en ocho partidos disputados en este año 2020 junto al equipo de Francisco Bozán que en todo caso no pudieron evitar que el equipo se ubicara en la decimoquinta posición del torneo con apenas cuatro puntos.

Olego anotó cinco total en su período total en los "papayeros" y ahora deberá buscar equipo, situación compleja, debido a que tanto en Chile como en Argentina el fútbol está detenido por la pandemia del coronavirus.

Además, se espera que durante los próximos días el club oficialice la situación del atacante.