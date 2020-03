Jaime Valdés explotó contra el VAR: No nos quieren en Primera

En Deportes La Serena se sienten perjudicados por el VAR y así lo demostró el mediocampista Jaime Valdés, quien a través de redes sociales expresó su descontento con el sistema de videoarbitraje que el pasado sábado le anuló un gol al cuadro granate por un milimétrico off-side.

Además ese día, Roberto Tobar decidió no sancionar penal a una jugada donde Valdés cayó en el área tras contacto con Oscar Opazo.

Ante ello, este lunes el ex jugador de AS Bari se expresó: "Hasta cuando nos perjudican? Para que está el VAR? Son tan torpes que se confunden más. No nos quieren en primera A. Más unidos que nunca", escribió en su Twitter.