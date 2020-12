Rodrigo Salinas y el buen presente de La Serena: Se buscó todo con mucho convencimiento

El delantero argentino Rodrigo Salinas se refirió al positivo presente que arrastra Deportes La Serena en el Campeonato Nacional, asegurando que fue "algo que se buscó con mucho convencimiento".

Los "papayeros" marchan actualmente en el 12° puesto de la tabla de posiciones con 27 puntos, con un registro de seis triunfos consecutivos, siendo los dos últimos ante Colo Colo y el clásico de la Cuarta Región ante Coquimbo Unido.

En diálogo con Al Aire Libre PM, el atacante mencionó que "era difícil imaginar este presente, pero lo bueno es que se buscó con mucho convencimiento, peleando las cosas partido a partido. No hay objetivo mucho más allá que eso".

"El hecho de haber ganado los primeros partidos de esta racha nos ayudó moralmente, sobre todo para pensar que podíamos pelearle a cualquiera porque es un torneo muy parejo", agregó.

Del mismo modo, mencionó que: "Todavía no hemos logrado nada, pero queremos disfrutar y extender este momento. Cuando llegué me encontré con un vestuario muy tranquilo, no había ese clima de tristeza por estar últimos, y en los entrenamientos tampoco se transmitía eso".

"Yo veía que hay buen material de jugadores, pero me sorprendía el hecho de haber ganado tan pocos partidos la rueda pasada. Lo que vivimos hoy es más acorde a la calidad de jugadores que hay en el plantel", complementó.

Respecto a tener que competir el puesto con Humberto Suazo, Salinas apuntó que: "Yo vine con la mentalidad de jugar, a eso llegué a La Serena. Tengo esa ansiedad de jugar como titular, pero se respeta el andar del equipo y sobre todo el tener a un jugador como Humberto en el camarin".

Finalmente, Salinas adelantó lo que será su duelo ante Universidad de Chile, mencionando que: "Respetamos a la U como equipo grande que es, pero nosotros estamos envalentonados y con mucha confianza, la idea es no cambiar el camino".

"Queremos seguir peleando sabiendo que nuestra idea es ir partido a partido. No hemos logrado nada y tampoco nos sobra nada como equipo, así que intentaremos dar lo mejor contra la U", puntualizó.