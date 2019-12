Bayer Leverkusen troleó a Robert Lewandowski por su "adicción" a marcar goles

El club alemán Bayer Leverkusen, donde milita el chileno Charles Aránguiz, troleó al delantero polaco de Bayern Munich, Robert Lewandowski, luego del triunfo que logró este sábado en el Allianz Arena.

Hace unos días el jugador del cuadro bávaro aseguró en Twitter que es "adicto a marcar goles", luego de las cuatro conquistas que anotó en la Liga de Campeones en el 6-0 frente a Estrella Roja de Belgrado.

Como esta jornada el ariete del Munich fue incapaz de vulnerar al portero Lukas Hradecky, Leverkusen replicó ese tuiteo señalando que "te podemos ayudar a curar eso", en clara referencia a su "adicción".

Bayer Leverkusen ganó 2-1 a Bayern Munich en un partido que tuvo la salida de forma temprana de Aránguiz.

We can help cure that. https://t.co/h0ilhTdM2B