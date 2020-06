¡Bayern Múnich va por el título! La agenda de la jornada 32 de la Bundesliga

Este martes se inicia la fecha 32 de la Bundesliga de Alemania, en la cual el líder del torneo Bayern Múnich puede sellar su título de esta temporada enfrentando a Werder Bremen, debido a sus siete puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund.

Los "negriamarillos", por su parte, que tienen la esperanza de una caída "bávara" enfrentan a Mainz 05, mientras que Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz, que está en la lucha por los puestos de clasificación a la Champions League, se medirá contra Colonia.

Martes 16 de junio

Borussia Monchengladbach vs. Wolfsburgo, 12:30 horas.

Werder Bremen vs. Bayern Múnich, 14:30 horas.

Union Berlin vs. Paderborn, 14:30 horas.

Friburgo vs. Hertha Berlin, 14:30 horas.

Miércoles 17 de junio

Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04, 12:30 horas.

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Colonia, 14:30 horas.

Borussia Dortmund vs. Mainz 05, 14:30 horas.

RB Leipzig vs. Fortuna Düsseldorf, 14:30 horas.

Augsburgo vs. Hoffenheim, 14:30 horas.