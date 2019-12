Charles Aránguiz salió lesionado del duelo entre Bayer Leverkusen y Bayern Munich

Charles Aránguiz fue considerado como carta titular en Bayer Leverkusen para el duelo de este sábado con Bayern Munich. El volante nacional tuvo un correcto cometido y parecía que participaría hasta el final del encuentro en el Allianz Arena, pero en los 80' se vio forzado a abandonar la cancha tras un duro golpe en el pie derecho.

El "príncipe" fue atendido dentro del campo de juego, pero debido a su mala condición debió retirarse por precaución, ayudado por el personal médico del equipo.

Tras el encuentro, que su equipo ganó por 2-1, Charles fue consultado por Fox Sports respecto a si la lesión es de gravedad, y comentó que debe esperar un par de días para conocer la real condición de su pie.

"Esperemos que no (sea para preocuparse), fue una situación muy parecida a la anterior, que tuve una lesión en el pie, así que con los doctores vamos a esperar unos dos o tres días para poder ver la reacción del pie y esperemos que no sea nada grave", comentó el ex Universidad de Chile.

En el breve diálogo con la prensa, incluso abordó el tema de su futuro en el equipo, y dijo que ese es un tema del que está a cargo su representante, puesto que solo se enfoca en rendir con su actual club.

"Todavía no sé, está hablando la gente con mi representante, y yo quiero quedar fuera de todo eso porque estoy 100 por ciento metido en el grupo, estamos en un momento muy lindo, disputando Champions como la liga, y esa es la idea, de es estar metido acá y no estar hablando en mi contrato", indicó.

En tanto, a través de sus redes sociales, el club de las "aspirinas" deseó una pronta recuperación al seleccionado nacional.