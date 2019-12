Charles Aránguiz y Arturo Vidal integran el once ideal latino de la década en la Bundesliga

El volante chileno de Bayer Leverkusen, Charles Aránguiz, y Arturo Vidal, ex Bayern Munich, fueron incluidos en el once ideal de la década de jugadores iberoamericanos de la Bundesliga.

El listado, publicado en el sitio web del certamen, considera a los dos nacionales en el mediocampo junto al colombiano James Rodríguez y al venezolano Juan Arango.

Los demás integrantes son el guardameta "cafetero" Faryd Mondragón; en defensa están los brasileños Naldo, Rafinha y el argentino Javier Pinola; mientras que en ataque aparecen el mexicano Javier "Chicharito" Herández, el peruano Claudio Pizarro y el español Raúl González.

Por otro lad, el "Rey Arturo" fue incluido entre los mejores del decenio en la Serie A de Italia por el sitio de estadísticas Opta, por su desempeño en la época que jugó en Juventus.

11 - Here is the Serie A best XI of the last #decade based on Opta data. Constellation. #Opta2010s pic.twitter.com/xBQecC8UCv

A su vez, la cuenta de Twitter de Squawka Football destacó al actual jugador de FC Barcelona por ser el que más tacles realizó entre las cinco ligas más importantes de Europa entre 2010 y 2019.

Arturo Vidal made at least 100 more tackles than any other player in Europe's top five leagues in the 2010s.



Víctor Sánchez the only other player to break 1,000. 💪 pic.twitter.com/HUvaytfNEs