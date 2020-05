Diario sensacionalista aseguró que el Dortmund no renovó a Götze por culpa de TikTok

El pasado sábado, Borussia Dortmund anunció que no renovará el contrato del delantero Mario Götze por razones futbolísticas, no obstante, el diario sensacionalista The Sun fue más allá y culpó a TikTok de la decisión del cuadro germano.

Según el diario inglés, Götze no recibió la oferta de renovación tras publicar durante el confinamiento por los efectos del coronavirus un vídeo en el que se intercambia de ropa con su mujer Ann-Kathrin y el futbolista termina luciendo un vestido con estampado de leopardo.

De acuerdo a la fuente de los británicos, dicha actitud no gustó a los dirigentes del Borussia, que ya veían complicado renovar a Götze antes de que el vídeo saliera a la luz.

Este es el video que subió el futbolista y su esposa