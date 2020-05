El DT de Augsburgo se perdió el retorno de la Bundesliga por violar la cuarentena

Heiko Herrlich no pudo sentarse en el banco con su equipo por salir a comprar pasta de dientes desde su hotel de concentración.

El entrenador de Augsburgo, Heiko Herrlich, no pudo estar junto a sus pupilos en el retorno de la Bundesliga y se perdió el choque ante Wolfsburgo por violar la cuarentena.

Según medios europeos como As, el DT fue sancionado por salir de su hotel de concentración para comprar pasta de dientes.

"Cometí un error al salir del hotel, a pesar de hacerlo con todas las medidas de precaución recomendadas. Pero no podía hacerlo. No fui un buen ejemplo para los demás. Por esto, no estaré en el banquillo ante el Wolfsburgo", aseguró el estratega.

Augsburgo, elenco que se ubica en el decimocuarto puesto de la liga alemana, enfrenta a Wolfsburgo este sábado a las 9:30 horas de nuestro país (13:30 GMT).