El legendario St. Pauli fabricará su propia ropa sustentable

El club alemán St. Pauli, equipo de la segunda categoría del fútbol germano, fabricará su propia ropa deportiva por razones de sostenibilidad.

"Es un paso importante hacia una mayor sostenibilidad en el deporte profesional", aseguró el club de Hamburgo, que finalizará el acuerdo que tiene con Under Armour.

El club se ha fijado el objetivo de producir "la camiseta de fútbol más sostenible del mundo" con su propia marca DIIY.

DIIY es una sigla formada a partir de la expresión inglesa "Do it yoursef". Al no poder proteger la sigla DIY el club optó por agregar una Y a la marca.

"El club está satisfaciendo el deseo de sus socios de continuar con la apuesta por la sostenibilidad", según destaca en un comunicado.

St. Pauli es un club de culto en Hamburgo con una afición y unos socios que se caracterizan por su compromiso con proyectos sociales y ecológicos y contra el racismo y la xenofobia, ideología que es reconocido en varias parte del mundo.

Normalmente, en Hamburgo, St.Pauli es percibido como el equipo de la izquierda y suele ser apoyado por artistas y en intelectuales de la ciudad del Elba.

La idea de fabricar la propia equipación surgió de una petición formulada en una asamblea general en 2016 cuando se creó un grupo de trabajo sobre sostenibilidad.