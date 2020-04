Erling Haaland: Marcar tantos goles no me sorprende para nada

El joven goleador noruego Erling Haaland analizó su gran presente en Borussia Dortmund, equipo en donde lleva 12 goles en 11 partidos en esta temporada.

En conversación con el sitio FourFourTwo, el atacante de 19 años dijo que "marcar tantos goles no me sorprende para nada. Es lo que he hecho toda mi vida".

Sobre el interés que ha generado en importantes clubes de Europa, el ariete afirmó que "me llena de orgullo que los equipos grandes me quieran. Significa que algo estoy haciendo bien".

"Siempre supe que sería un buen jugador, pero las cosas han salido rápido. Me encanta esa velocidad a la que han salido las cosas", añadió.

En relación a su arribo al cuadro germano, Haaland aseguró que "el comienzo acá en Alemania ha sido fantástico. El entrenador me pidió que marcara la diferencia y lo he hecho. No es fácil sumarse a la mitad de la temporada, pero ya me siento como en casa".