Erling Haaland provocó a hinchas de Bayer Leverkusen que le lanzaron vasos de cerveza

El delantero noruego Erling Haaland se lució con un doblete este sábado en el triunfo de 4-3 que Borussia Dortmund logró sobre Bayer Leverkusen, algo que no cayó nada de bien en los hinchas del elenco donde milita Charles Aránguiz.

Luego de anotar el tanto definitivo desde el punto penal, el joven atacante celebró con sus compañeros cerca del sector de la barra del cuadro de las "Aspirinas", quienes respondieron arrojando varios vasos llenos de cerveza.

A modo de festinar con la reacción de los fanáticos, Haaland agarró uno de los recipientes y simuló beber su contenido, imagen que se viralizó en redes sociales.

- La reacción de Haaland con los hinchas del Leverkusen:

