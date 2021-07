Haaland y presunta oferta de Chelsea por 175 millones de euros: Es mucho dinero por una persona

El delantero noruego Erling Haaland aclaró su futuro, asegurando que le queda contrato con Borussia Dortmund y que espera que sólo sea un rumor la supuesta oferta de Chelsea por 175 millones de euros para quedarse con sus servicios.

"No había hablado con mi agente en un mes. Creo que ahí tienes la respuesta: realmente no me importa mucho eso. Pero sí, es verdad, es mucho dinero. Espero que solo sean rumores, para ser honesto, porque eso es mucho dinero por una persona", apuntó el joven atacante de 21 años.

"Primero que nada, me quedan tres años en mi contrato, así que tengo un contrato largo. Pero sí, es importante, y eso es lo que quiero. Quiero ganar trofeos, así que ganar la Copa de Alemania fue importante", cerró Haaland.