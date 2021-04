Hinchas de Schalke lanzaron huevos a los jugadores tras su descenso

Los jugadores de Schalke 04 fueron recibidos tras consumarse el descenso del club con lanzamientos de huevos y ataques de aficionados al regresar a Gelsenkrichen tras caer por 1-0 ante Arminia Bielefeld.

Así lo informó la policía después de que Schalke se limitase a decir que algunas personas habían "sobrepasado los límites" en sus actos de protesta.

Algunos aficionados esperaron el autobús del equipo, que regresaba de la ciudad vecina de Bielefeld, cerca del estadio.

"Se lanzaron huevos a los jugadores que además fueron atacados verbalmente", dice un comunicado de la policía.

Schalke dijo que no aceptará nunca que se amenace la integridad física de los jugadores y que eso era justamente lo que había ocurrido la noche anterior

Schalke’s players, including Sead Kolasinac (on loan from Arsenal) & Shkodran Mustafi, had to flee from an angry mob of fans last night after their 1-0 loss away to Arminia Bielefeld confirmed their relegation to the 2.Bundesliga. [@VoetbalUltras] #afc pic.twitter.com/2zF2mpNNgk