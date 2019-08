Hinchas de Unión Berlín llevaron fotos de fanáticos fallecidos a su estreno en la Bundesliga

Hinchas del recién ascendido Unión Berlín llevaron fotos de fanáticos y seres queridos fallecidos al histórico estreno del equipo en la Bundesliga luego de 53 años de existencia.

Los seguidores del cuadro de la capital alemana quisieron homenajear a los que ya no están en su primer duelo en la máxima categoría alemana y que no pudieron ver al equipo en la división de oro germana.

El encuentro disputado en el Stadion An der Alten Forsterei terminó con victoria por 4-0 para los visitantes, pero las emotivas imágenes quedaron en el registro de todos.

We’ve faced a lot of battles and struggles. We haven’t won them all.



But we certainly don’t give up. It’s just starting.



Heads up! 💪#fcunion pic.twitter.com/B5o9dZKqDB