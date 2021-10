Kimmich confesó no estar vacunado contra el coronavirus: Faltan estudios a largo plazo

El volante y figura de Bayern Munich Joshua Kimmich confesó este sábado no estar inoculado contra el coronavirus, argumentando la falta de estudios por los efectos de la vacuna a largo plazo.

En diálogo con Sky Sports, el jugador alemán mencionó que: "No estoy vacunado. Sigo teniendo algunas reservas. Creo que eso debe respetarse. Pero no significa que sea un negacionista o un opositor a la vacunación".

"Tampoco soy un antivacunas, pero todavía no estoy seguro de recibirla por la falta de estudios a largo plazo", añadió.

Eso sí, Kimmich advirtió que pretende vacunarse a futuro. "No digo categóricamente que no me vacunaré, es muy posible que reciba la inyección en algún momento, pero por ahora no me da toda la seguridad".