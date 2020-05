La Bundesliga hace su flamante regreso con el clásico entre Borussia Dortmund y Schalke 04

Este sábado, la Bundesliga alemana hará su flamante regreso y lo hará con un partidazo, ya que Borussia Dortmund y Schalke 04 animarán un vibrante clásico, válido por la vigésima quinta fecha del torneo.

Ambos elencos jugarán su primer compromiso en más de dos meses, producto de una larga suspensión por el coronavirus, desde el 7 de marzo pasado, cuando Dortmund venció por 2-1 como visitante a Monchengladbach y Schalke empató 1-1 ante Hoffenheim.

Los dos equipos reciben además este retorno en la parte alta de la tabla de posiciones, con los "negriamarillos" en el segundo puesto, con 51 puntos, a cuatro del líder Bayern Múnich, y con los de Gelsenkirchen sextos, con 37 unidades, y luchando por puestos de Europa League.

En la previa de este compromiso, la escuadra de Lucien Favre anunció que para este y otros partidos, dará la posibilidad de no jugar, a quien no quiera hacerlo: "Si alguien tiene dudas o tiene miedo manejaremos la situación racionalmente y lo dejaremos en libertad de no jugar", dijo el director deportivo Michael Zorc.

Este compromiso, se jugará a partir de las 09:30 horas (13:30 GMT) en el Estadio Signal Iduna Park y podrás seguirlo con el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Revisa el resto de los partidos de la jornada sabatina:

- Augsburgo vs. Wolfsburgo, 09:30 horas.

- Fortuna Düsseldorf vs. Paderborn, 09:30 horas.

- Hoffenheim vs. Hertha Berlin, 09:30 horas.

- RB Leipzig vs. Friburgo, 09:30 horas.

- Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach, 12:30 horas.