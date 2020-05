La programación de la jornada 29 de la Bundesliga

Este viernes arranca la fecha 29 de la Bundesliga de Alemania, jornada que tendrá en su inicio la acción del chileno Charles Aránguiz, quien junto a Bayer Leverkusen enfrentará a Friburgo.

Además, durante el resto del fin de semana destaca el duelo del puntero Bayern Múnich ante Fortuna Düsseldorf y el compromiso del líder Borussia Dortmund frente a Paderborn, en busca de seguir en la pelea por el título.

Revisa la programación completa de la fecha 29 de la Bundesliga:

Viernes 29 de mayo

Friburgo vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 14:30 horas.

Sábado 30 de mayo

Mainz 05 vs. Hoffenheim, 09:30 horas.

Wolfsburgo vs. Eintracht Frankfurt, 09:30 horas.

Schalke 04 vs. Werder Bremen, 09:30 horas.

Hertha Berlin vs. Augsburgo, 09:30 horas.

Domingo 31 de mayo

Borussia Monchengladbach vs. Union Berlin, 09:30 horas.

Paderborn vs. Borussia Dortmund, 12:00 horas.

Lunes 01 de junio

Colonia vs. RB Leipzig, 14:30 horas.