Leipzig ofreció disculpas por impedir la entrada a japoneses por temor al coronavirus

El club alemán RB Lepzig ofreció disculpas este lunes por haber impedido la entrada a su estadio a un grupo de aficionados japoneses por temor al coronavirus en el duelo ante Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz.

El club, en un comunicado publicado en su cuenta de twitter, explicó que el personal de seguridad tenía instrucciones de controlar espectadores provenientes de zonas de riesgo, siguiente las instrucciones del Robert Koch Institut para organizadores de certámenes con gran aflujo de público.

"Lamentablemente, en el caso de nuestros aficionados japoneses hubo un error en la interpretación", dice el club.

El comunicado agrega que se disculpa por lo ocurrido con los afectados y que está intentando contactarlos para invitarlos al próximo partido que disputarán como local.

Leipzig igualó 1-1 con Bayer Leverkusen en lo que fue el retorno del "Príncipe" a las canchas tras quedar fuera de los últimos dos encuentros del elenco de las "aspirinas" por un cuadro gripal.

Mira las disculpas ofrecidas por RB Leipzig:

Our statement on yesterday's incident involving Japanese spectators. #RBLeipzig apologises for the mistake and would like to make amends. pic.twitter.com/4VrKw5Aa8X