Miiko Albornoz fue multado en Alemania por vulnerar normas sanitarias

El zaguero chileno Miiko Albornoz no lo pasa bien en Alemania luego de recibir una fuerte multa por infringir las normas sanitarias al viajar junto a cuatro compañeros de Hannover 96 tras ver por televisión el partido de su equipo, el pasado fin de semana.

El campeón de la Copa América en 2015 y el también chileno Sebastián Soto (nacido en Alemania) junto al croata Josip Elez, el brasileño Felipe y el local Simon Stehle no estuvieron en la banca en la victoria 2-1 del domingo ante el Heindeinheim y ante ello vieron juntos el partido por la televisión.

Tras ello, cuenta el diario La Cuarta, los jugadores obviaron las normas sanitarias y viajaron todos en un mismo automóvil y sin mascarillas, siendo sorprendidos por la policía germana.

La policía cursó una multa de 250 euros (uno 225 mil pesos chilenos) por persona, y además los futbolistas fueron llevados a un recinto hospitalario, donde les fue practicado el examen correspondiente, el que resultó negativo.

Por supuesto, en el tradicional club germano la noticia no cayó bien: "Es cierto que esto fue un descuido, un error humano, pero de todas maneras no es algo aceptable, porque nos entrega una muy mala imagen. Su separación del plantel no altera nuestros planes como club, ya que ellos tampoco estaban considerados para el próximo partido ante Darmstadt", dijo el director del club, Martin Kind.