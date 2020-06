¿Por qué en Alemania no cuentan los tres goles de Sancho como hat-trick?

El fin de semana, el inglés Jadon Sancho se transformó en la gran figura de la Bundesliga al anotar tres goles en la victoria de Borussia Dortmund ante Paderborn, no obstante, no pudo llevarse la pelota para la cosa, como es común cuando un jugador anota un hat-trick.

Esto, porque en Alemania son muy exigentes a la hora de entregarle el balón dado que consideran que hay un premio al triplete cuando todos los goles se hacen uno atrás de otro.

Vale señalar que el ex Manchester City marcó el segundo y el tercero del Dortmund, pero antes de completar su estadística personal lo interrumpieron Achraf Hakimi y Marcel Schmelzer, quienes anotaron el cuarto y quinto, respectivamente.

Raphael Honigstein, especialista en Bundesliga, explicó en BBC Radio 5 Live esta particular diferencia: "En Alemania, por alguna razón, no consideramos que sea un hat-trick apropiado. Tiene que ser en un solo tiempo, pero también sin que nadie marque en el medio. Somos tan alemanes que no lo consideramos un hat-trick", afirmó el periodista.

Y agregó: "A Haaland no le importa, lo vi irse con el balón".