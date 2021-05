¿Qué tal? Haaland fue el MVP de la Bundesliga pese a los 41 goles de Lewandowski

El delantero noruego Erling Haaland fue escogido como el Mejor Jugador de la última temporada de la Bundesliga en una decisión que provocó cierta polémica dada la gran temporada del polaco Robert Lewandowski, autor de 41 goles.

El escandinavo se llevó el galardón individual tras una votación en la que participaron todos los seguidores del campeonato alemán, en donde totalizó 27 tantos, quedando muy lejos del centroeuropeo, y con un gol menos que André Silva.

Congratulations to Erling Haaland, the fan-voted Bundesliga Player of the Year! 🏅 pic.twitter.com/fFFBW7e9gp