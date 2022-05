Robert Lewandowski: Mi era en Bayern Munich se acabó

La estrella polaca Robert Lewandowski aseguró este lunes que su etapa en Bayern Munich se terminó y que buscará nuevos aires para seguir ampliando su leyenda y continuar peleando por ser el mejor jugador del mundo. Barcelona es una gran posibilidad para seguir.

Lewandowski señaló en Sport de España: "¿Si soy optimista por mi fichaje en Barcelona? Es una gran pregunta. No me gusta estar en esta situación. Lo que es seguro de momento es que mi era en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. A ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas, no quiero seguir y me gustaría centrarme en Polonia".

"Después de la Nations League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern", añadió.

Además, señaló que espera que los bávaros no busquen retenerlo, ya que considera que se trata de un club serio.