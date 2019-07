Técnico de Bayern Múnich negó que Gareth Bale está en los planes del equipo

El técnico de Bayern Múnich, Niko Kovac, negó que el delantero galés de Real Madrid, Gareth Bale, entre en sus planes para la próxima temporada.

Kovac respondió con un rotundo "no", al ser preguntado por esa posibilidad, en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará su equipo contra los merengues, en el NRG Stadium de Houston, como parte de la International Champions Cup, el torneo amistoso que consta de 18 partidos y disputan una docena de clubes.

"Creo que es un buen jugador, como también me gustan otros. Parece que puede jugar en otro sitio. Dónde exactamente no lo sé, no sé lo que piensa él. Veremos qué pasa", indicó.

Respecto al amistoso, Kovak aseguró tomarse muy en serio el choque con los madridistas, asegurando que no dosificará como lo hizo en la derrota ante Arsenal.

Por su parte, el español Thiago Alcántara aseguró que un enfrentamiento contra Real Madrid, en pretemporada, es la mejor manera de saber en qué momento se encuentra su equipo.

"Estos partidos sirven para ver dónde estás, lo que es muy útil y, para eso, qué mejor rival que Real Madrid", dijo el internacional español.