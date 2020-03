Wolfsurgo, el primer equipo en retomar los entrenamientos en Europa

El club alemán VfL Wolfsurgo se transformó en el primer equipo en regresar a los entrenamientos tras la suspensión de la Bundesliga por el coronavirus luego de que este lunes varios miembros del plantel se reunieran en las instalaciones del equipo.

El cuadro de los "lobos" publicó un mensaje a través de las redes sociales con variadas fotos y se explica que "los jugadores regresaron a entrenar el día de hoy".

En una de las imágenes se puede observar a Kevin Mbabu y Ismail Azzaoui sobre bicicletas estáticas en un gimnasio improvisado en la zona mixta del estadio.

El club indicó que "está tomando muy en serio las estrictas medidas de prevención durante las sesiones".

El entrenamiento se dividió en cuatro grupos, cada uno con camarín diferente para cumplir con la regla de 1.5 metros de distancia por medida sanitaria.

Durante la sesión se turnaron para trabajar en el gimnasio, tras lo cual todo era desinfectado y cambiar de grupo.

VfL returned to training on Monday in small groups and with special protective measures in place.



Training in small groups ▶️ https://t.co/8TgjFALKGh#VfLWolfsburg pic.twitter.com/7qKYdNqPGQ