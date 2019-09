Agente de Zlatan desmintió haber ofrecido al delantero a Boca

El agente del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola, desmintió el rumor que circuló este miércoles en Suecia y Argentina, y aseguró que jamás ofreció al carismático goleador a Boca Juniors.

"Es pura mierda", dijo el representante italiano al portal de noticias de TyC, para luego añadir en Twitter "nunca ofrecí a Ibrahimovic a Boca Juniors o a alguien más #fakenews".

En las últimas horas había surgido un rumor que vinculaba al goleador de 37 años, quien finaliza el contrato que lo une Los Angeles Galaxy a fines de diciembre, con el xeneize, basado en que su agente es el mismo que trajo a Daniele de Rossi a La Bombonera.

I have never offered Ibrahimovic to Boca Juniors or to anybody else. Total #fakenews