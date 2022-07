Autor del único gol del clásico entre Rosario Central y Newell 's rompió en llanto tras el partido

Alejo Véliz, joven delantero de 18 años, rompió en llanto tras anotar el único gol de la victoria de Rosario Central frente a Newell 's en el clásico de la ciudad, en el marco de la liga argentina.

Véliz fue entrevistado por la señal oficial después del pitazo final y llegó a las lágrimas: "No tengo palabras para expresar lo que siento. Soñé todos los días con esto y que se cumpla es un sueño. Se me viene a la cabeza mi familia, y mi abuelo, que estuvieron siempre conmigo peleándola. Me llevaban a entrenar sin un peso".

Revisa sus palabras: