Beccacece hizo las paces con jugador que cortó por rabieta en camarines

El técnico de Independiente, Sebastián Beccacece, aclaró la situación de Pablo Pérez luego de que el jugador protagonizara una rabieta en el camarín, en el entretiempo del duelo del Rojo ante Lanús, el pasado fin de semana.

Ante ello, el DT del Rojo optó por separarlo del plantel, no obstante, el ex entrenador de Universidad de Chile reculó y en conferencia de prensa explicó que el jugador estará fuera de los dos próximos partidos.

"Tuvimos una situación que no correspondía y por eso decidimos tomar una decisión como conductores del grupo. Hablamos con el plantel y con los directivos. Pablo no está separado del grupo. Está entrenándose con el plantel. En los próximos dos partidos no estará en consideración pero después de estos 10 días sí", dijo en conferencia de prensa.

Tras eso, el otrora ayudante de Jorge Sampaoli aclaró que tiene una buena relación con el jugador, pero dijo que hay situaciones que no corresponden.

"Tengo una relación extraordinaria con Pablo. Es un loco muy lindo, lo adoro. Pero hay situaciones que no corresponden. Yo respondo por el colectivo, más allá de lo que él es para mí y para el equipo, un referente dentro y fuera de la cancha. Tampoco fue nada grave lo que pasó. Tomamos la decisión de no utilizarlo en estos dos partidos. Lo tomó muy bien", contó.

Tras eso, el Olé publicó una foto donde aparece el DT abrazado del jugador.