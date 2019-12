Boca Juniors y Argentinos empataron en La Bombonera y comparten el liderato en Argentina

Ambos elencos se mantuvieron en lo alto, pero no se escaparon.

Boca Juniors y Argentinos igualaron 1-1 en el Estadio La Bombonera y comparten el liderato de la Superliga argentina, con 29 puntos, luego de 15 partidos disputados para cada equipo.

La cuenta la abrió el cuadro "xeneize" en los 19 minutos, tras un gran desborde y centro del joven volante Alexis Mac Allister por izquierda, que conectó de forma muy certera el delantero Ramón "Wanchope" Ábila.

No obstante, la visita reaccionó en el complemento, gracias al ex jugador de Universidad Católica Santiago "Tanque" Silva, quien en área chica definió con una sutileza sobre el portero Esteban Andrada, en un tanto que no celebró por su pasado "azul y oro".

El encuentro tuvo la ilustre visita del ídolo de Boca Juan Román Riquelme, quien al ingresar protagonizó una polémica, luego que funcionarios del club no dejaran entrar a algunos hinchas que llevaban unas máscaras con su rostro, por lo que el "10" lanzó controvertidas declaraciones contra el presidente Daniel Angelici.

Ahora, los "xeneizes" deberán preparar su duelo ante Rosario Central, a jugarse el próximo domingo 8 de diciembre, en condición de visitante.