Brian Fernández se ausentó de otro entrenamiento y contó que lo asaltaron con un arma

"Se me hace difícil andar por la calle", señaló el ex Unión La Calera.

El delantero de Colón de Santa Fe de Argentina Brian Fernández vivió un nuevo episodio polémico durante su paso por el "sabalero", pues este martes se ausentó del entrenamiento y acusó que lo apuntaron con un arma en la cabeza.

"Me apuntaron con un arma en la cabeza. Me robaron, por suerte no me pasó nada", dijo el ex Unión La Calera al medio TyC Sports para aclarar su falta a la práctica.

"Se me está haciendo muy difícil andar por la calle, día a día", añadió Fernández, quien ya protagonizó una semana complicada en Colón, cuando estuvo lejos de las sesiones de trabajo porque se ocultó a raíz de las amenazas que recibió en su llegada a Santa Fe.