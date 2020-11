Cuerpo médico de Racing evaluará operar a Marcelo Díaz por lesión de rodilla

El cuerpo médico de Racing de Avellenda decidirá si es necesario que el mediocampista chileno Marcelo Díaz pase por quirófano ante los persistentes dolores que ha presentado en su rodilla derecha.

De acuerdo a lo informado por Olé, desde el cuerpo técnico no ven en buenas condiciones físicas a Díaz, quien en la semana previa al debut en la Copa de la Liga tuvo algunas sesiones de trabajos diferenciados para reacondicionarlo.

No obstante, aquellos entrenamientos no dieron resultado, dado que Díaz no hizo un buen partido y terminó siendo sustituido en el duelo ante Talleres.

En la nota se agrega que "en las próximas horas le harán estudios en una rodilla, porque presenta dolores reiterados y podría tener una lesión de meniscos. De confirmarse, debería ser operado".