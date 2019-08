De Rossi: Hinchas de River me hablan con respeto, yo vine a jugar fútbol y no para hacer la guerra

Daniele De Rossi revolucionó el fútbol argentino con su llegada a Boca Juniors. El volante italiano, que defendió los colores de Roma durante 18 años, provoca tal admiración entre los fanáticos del balompié que incluso hinchas del "archirrival" River Plate intentan saludarlo cuando transita por las calles Buenos Aires.

"Soy el primer europeo en venir y sé que se mediatizó. Me llevo muy bien con los argentinos. Hinchas de otros clubes me paran en la calle, de River también, y me hablan con respeto. Eso lo aprecio mucho porque yo solo vine acá para jugar fútbol y no para hacer la guerra", dijo De Rossi en diálogo con Fox Sports.

El campeón del mundo con Italia el 2006 reconoció que su decisión de firmar por el cuadro xeneize le cambió la vida, ya que ademas era un desafío que tenía pendiente en su carrera.

"Esta es una decisión importante, no solo para mí, sino también para mi familia. Extraño a mi hijo y mi mujer, que llegarán en dos semanas. Esto me cambió la vida. No voy a estar 10 años porque estoy ya en el final. Tenía que hacerlo antes de terminar mi carrera porque era un desafío y era algo que yo quería", indicó en declaraciones a TyC Sports durante esta misma jornada.

Boca actualmente se concentra en Ecuador para chocar con LDU de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Si logra avanzar de ronda, el posible rival será River Plate, cuadro con el que disputó la final del certamen continental el año pasado. De darse el clásico, De Rossi dijo que será "inolvidable, como fue la final del año pasado. Es un partido muy caliente que se sigue en todo el mundo".

En esa línea, incluso aseguró que cuando chocan Boca y River Europa también se paraliza.

"Cuando se juega, se despiertan todos a la noche para verlo. Pero pensar en Boca-River en semis, no sé, primero hay que pasar a Liga de Quito y no hay que subvalorar y luego pensar en Banfield", comentó.

Sobre su percepción del fútbol argentino, además, dijo sentirse cómodo dentro del campo de juego, porque su forma de jugar es "física".

"No tengo miedo de los roces con los rivales. Se corre mucho y hay muchos jugadores de talento, al igual que en Europa y en algunos casos más. Corriendo mucho se piensa menos, y hay que pensar más", dijo.