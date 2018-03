Delantero de Racing protagonizó escandaloso intento de soborno

Ricardo Centurión, delantero de Racing, próximo rival de Universidad de Chile, se vio envuelto en un nuevo escándalo este lunes por la mañana en Buenos Aires, donde fue detenido por la policía tras pasarse dos semáforos en rojo en una zona escolar en el barrio de Lanús.

El jugador, que participó en jornada dominical del 5-0 que la Academia le endosó a Patronato, además se negó a realizarse el control de alcoholemia, por lo que la policía tuvo que retenerle su camioneta.

El hecho se produjo cerca de las 8 de este lunes, cuando niños ingresaban a los colegios de la zona, tal como comentó Diego Kravetz, secretario de Seguridad del Municipio de Lanús: "Advertimos que un vehículo negro había pasado un semáforo en rojo y procedimos a interrumpir su marcha inmediatamente. La acción irresponsable que cometió Centurión podría haber puesto en peligro la vida de niños que cruzaban por ese corredor escolar para ir a clases", dijo en declaraciones que reproduce Olé.

Además, según informan los testigos que presenciaron el hecho, el futbolista tuvo una actitud bastante agresiva e irrespetuosa con los agentes de tránsito que optaron por secuestrarle el vehículo.

De hecho, tras saberse la noticia se dio a conocer un video donde el jugador intentó sobornar al personal policial.

Así fue el díalogo entre el futbolista y el funcionario

Centurión: "¿Por qué a mí? Pasé dos semáforos en rojo"

Policía: "Por lo de la escuela. ¿Tenés alguna urgencia médica o te ibas a tu casa?

C: ¿Por qué médica si no estoy enfermo? ¿Te hacés el chistoso? Sos más grande que yo y te hacés el chistoso conmigo. Iba para mi casa no tengo ninguna urgencia médica. ¿Le preguntás a los transas si tienen alguna urgencia médica? ¿Te agarrás a tiros con ellos? Entonces no me preguntés a mí si me tengo que escapar. Me lo estas sugiriendo".

P: "No, estás equivocado. ¿Qué necesitabas hablar conmigo?"

C: "Si podemos arreglar. Te puedo cubrir todo el mes yo".

P: "No, arreglar nada".