DT de Estudiantes: Jara tiene condiciones superiores a la de un defensor central

El técnico de Estudiantes de La Plata, Gabriel Milito, alabó al defensor Gonzalo Jara y dijo que el seleccionado chileno reúne condiciones técnicas y sicológicas para ser un aporte en el cuadro "pincharrata".

"Gonzalo tiene condiciones técnicas superiores a la de un central. Tiene pase corto, pase largo. En él encontramos, además, mucho trabajo incorporado de acuerdo a nuestra creencia futbolística. Trabajó con (Marcelo) Bielsa y se nota. Siente nuestra manera de jugar. Nos hacer ahorrar mucho tiempo y entiende lo que queremos. Es una pena tenerlo lesionado en el arranque", comentó Milito en diálogo con La Tercera.

"Es un jugador de recorrido, con experiencia. Acá tenemos muchos chicos jóvenes, contención. Los chicos suelen equivocarse, pero nunca les reclama nada. Al contrario, los alienta, les dice 'vamos, no pasa nada'. Eso no es tan normal en jugadores de experiencia. Él los potencia, es un jugador muy importante y nos va a dar mucho en esta temporada", añadió.

Milito también tuvo palabras para el fichaje de Juan Fuentes, a quien conoció en su paso por O'Higgins.

"Lo dirigimos en Chile. Tiene las condiciones para jugar de defensor central o de mediocampista central. En realidad, siempre fue volante y nosotros lo pasamos a defensa. Jugó también de líbero. Sentíamos que ahí tenía la cancha de frente. Además, es muy agresivo y muy rápido", dijo sobre el jugador chileno.

El ex zaguero de FC Barcelona y de la selección argentina dijo que no descarta volver a dirigir en Chile y contó que quedó maravillado con lo que hace Jorge Valdivia en la cancha.

"Me pareció maravilloso. Es el típico 10 argentino, de grandes pases, que parece que no corre, pero corre. No se escondía nunca, todo el juego pasaba por él. La pedía y la volvía a pedir", comentó.