DT de Rosario Central ante acusación de Ortigoza: Siempre salimos a ganar, que pruebe lo contrario

El director técnico de Rosario Central, Diego Cocca, respondió con dureza la acusación de Néstor Ortigoza, quien durante las últimas horas aseguró que un dirigente lo presionó para dejarse perder, aludiendo al partido entre los "canallas" e Independiente en la última fecha de la pasada Superliga argentina.

El volante, en conversación con El Clarín de Argentina, aseguró que "me golpearon la puerta de la habitación y me dijeron que no ganáramos. Fue un partido que metí un gol de penal. Después perdimos 2-1 y se armó un quilombo bárbaro".

Ante esto, Cocca señaló en TyC Sports que "hablo por el cuerpo técnico y jugadores. Queríamos salir a ganar. Éramos conscientes que si ganábamos, jugábamos con Newell's. Pero nosotros, como cuerpo técnico y jugadores, salimos a ganar. No concibo otra manera, que venga un dirigente a decirme otra cosa. Si ya lo hizo público, esperemos que tenga herramientas para probarlo".

No obstante, después el DT fue más duro, ya que ante una declaración de Ortigoza en la indicó que "es una mala persona", el estratega dijo: "Debe estar pasando porque es un jugador de jerarquía. Le tocó jugar poco. Confunde ser mala persona con no ponerlo -en la cancha-".

"No hay argumentos para decir que soy mala persona. Sólo lo traté en lo futbolístico. Yo hablé con él en un vestuario para que quede ahí. Yo le dije que en la intensidad y velocidad que necesito, no le estaba alcanzando. No le daba", explicó.

"No tengo otro argumento que pensar. Jamás le faltamos el respeto. Uno está un poco cansado y trata de tener los códigos de no sacar las cosas que quedan en el vestuario. Está perjudicando mi imagen. No lo voy a permitir. Yo le expliqué. Estaba yendo al banco y le tocó entrar en algunos partidos. Con Vélez jugó 35 minutos", cerró el adiestrador.

Tras esto, Ortigoza tuvo un nuevo capítulo para esta novela, ya que en su presentación en Estudiantes de Río Blanco, de la segunda categoría trasandina, sostuvo que "quiero dejar en claro es que yo de Central no dije nada, ni del presidente, él se puso el saco solo. Es un tema del que no quiero hablar porque hoy estoy feliz de empezar un proyecto con Estudiantes. Entonces, no corresponde que lo hable hoy".