DT de San Lorenzo fue consultado por situación de Ibacache: Desconozco su paradero

El técnico de San Lorenzo de Almagro, Federico Insua, fue consultado por la situación del lateral chileno Alex Ibacache y sorprendió con su respuesta al decir que desconoce dónde está el exjugador de Everton.

"Con respecto al chico ese (Ibacache) el último día que entrenó fue el martes y desconozco su paradero", dijo Insua en la noche del lunes luego del triunfo por 0-1 del elenco azulgrana ante Sarmiento por la fecha 4 de la Liga de Argentina.

Ibacache llegó a San Lorenzo a fines de 2022 transformándose en el primer refuerzo del equipo para la presente temporada, sin embargo, el lateral nacional de 24 años no sumó minutos con la camiseta del Ciclón.

El jugador nacional no participó de la pretemporada y luego no fue citado para los partidos ante Arsenal y Lanús dado que no estaba habilitado.

Luego, una vez con los documentos Ibacache no fue considerado por Insúa en la tercera fecha.

Tras eso, Ibacache pidió permiso para viajar a Chile para resolver asuntos familiares y si bien tanto el club como Insua aceptaron la petición, el lateral no regresó en el plazo establecido.