El cumpleañero Paulo Díaz lamentó una derrota en su debut con River Plate

Este domingo era especial para el chileno Paulo Díaz. El central cumplió 25 años y tuvo su debut en River Plate, aunque no todo fue motivo de festejo, ya que su club se inclinó por un marcador de 0-1 en la visita de Talleres al Monumental de Buenos Aires.

El formado en Palestino fue considerado como titular por el entrenador Marcelo Gallardo y respondió de forma satisfactoria. En los 21 minutos incluso tuvo una ocasión de gol con un cabezazo que fue desviado por el portero Guido Herrera.

Díaz reconoció que en líneas generales su equipo quedó en deuda, y que el resultado se dio principalmente por los fallos colectivos.

"Creo que no hicimos un buen partido, en lo personal con el poco rodaje que tuvimos no tuvimos posibilidades claras, la mía con un cabezazo en el primer tiempo, pero más que eso no anduvimos bien y lo terminamos perdiendo nosotros", le comentó a la prensa trasandina al finalizar el partido.

River, exigido en su propio terreno, fue víctima de una individualidad de Nahuel Bustos en los 63'. Gran carrera del puntero y Díaz trató de interceptarlo, aunque el arquero Franco Armani lo atropelló en el intento por achicar. Con el camino libre, el "10" de Talleres definió con sutileza.

Se trata de la tercera victoria que la "T" logra sobre River en calidad de visita. La anterior fue hace 29 años.

El resultado dejó a River en la quinta ubicación, mientras que Talleres escaló al sexto. Ambos cuadros cuentan siete unidades y solo están separados por diferencia de goles.

El lucido gol de Talleres: