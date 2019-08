El deseo de Cesc Fábregas: Sería un placer jugar en la liga argentina

Tras el bombástico fichaje de Daniele De Rossi en Boca Juniors, la liga trasandina comenzó a convertirse en un atractivo destino para quienes militan en el fútbol europeo, siendo el volante español Cesc Fábregas quien apuntó a una posible llegada a esa competición: "Sería un placer ir a jugar a Argentina", señaló.

En conversación con Súper Deportivo Radio, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 señaló: "Esto va muy rápido y a veces no tienes tiempo de pensar en ciertas cosas ¿Pero por qué no? La verdad, la liga argentina me parece muy competitiva y tienen grandes jugadores. Sería un placer para mí ir a jugar ahí".

"Por cómo se mueve el fútbol, a veces salen las cosas y en otras no. Pero bueno, ya veremos qué pasa", subrayó.

Incluso el mediocampista de AS Mónaco afirmó que "sería interesante también poder jugar la Copa Libertadores".

Fábregas visitó Argentina hace nueve años, para jugar un amistoso con la selección española ante la Albiceleste. En aquella oportunidad además aprovechó de conocer el Estadio La Bombonera.