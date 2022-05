Emiliano Vecchio anunció su salida de Rosario Central: El club me comunicó que no sigo

El volante argentino Emiliano Vecchio, ex Colo Colo y Unión Española, confirmó este lunes que desde Rosario Central le comunicaron que no continuará la próxima temporada en el cub.

"Hola familia Canalla, les cuento que ayer el club me comunicó que no sigo siendo parte del plantel (tengo prohibido ir a Arroyo Seco). Gracias por el apoyo, en estos días me voy a despedir como ustedes se merecen. Besos a todos", escribió en Instagram.

Emiliano Vecchio se vio involucrado en una serie de situaciones que terminaro costándole la salida, como haber fingido una lesión o emitir declaraciones por su propio rendimiento que no gustaron nada a la dirigencia.