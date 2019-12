Estudiantes de La Plata inició conversaciones con Andrés Iniesta

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, reveló que inició conversaciones con el ídolo de FC Barcelona y campeón del mundo Andrés Iniesta para tentarlo a reforzar al cuadro "pincharrata".

"Hay negociaciones abiertas, con algunos hemos tenido algún contacto, con otros no. Lo de Iniesta no es algo sencillo, no es algo que podamos decir que hay una negociación, sí algún tipo de conversación", contó al medio AM 630 en su programa "La Oral Deportiva".

Iniesta es jugador del conjunto japonés Vissel Kobe y tiene dos años más de contrato, pero ya recibió un contacto de Gabriel Milito, entrenador del equipo trasandino, y de Javier Mascherano, flamante incorporación, para tentarlo.

"Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no", complementó Verón.

En Estudiantes de La Plata militan Gonzalo Jara y Juan Fuentes.