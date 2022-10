Fuerte imagen: Policía disparó a un camarógrafo en medio de incidentes del duelo Gimnasia-Boca

Impactante. En medio de los graves incidentes ocurridos la noche de este jueves en ciudad de La Plata, en las afueras del estadio donde fue suspendido el duelo entre Gimnasia y Boca Juniors, un policía disparó directamente a un camarógrafo de TyC Sports que estaba cubriendo los enfrentamientos de barristas y la fuerza pública.

Momento en el que le pegan un balazo al camarógrafo de Tyc Sports sin motivo alguno.pic.twitter.com/cVXxxDmMur — Luciano García (@garcialuciano27) October 7, 2022

Fernando Rivero estaba grabando y en las imágenes se aprecia como un policía saltó una reja y le disparó directo. Recibió tres impactos de balas de goma.

"Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde", relató el camarógrafo a la web de TyC.

De acuerdo a los informes oficiales, los graves incidentes dejaron una persona fallecida, un hincha de 57 años, producto de un paro cardiorespiratorio. Y de momento, hay al menos tres internados graves.