Gisela Dulko a su esposo Fernando Gago: Te vi gritar de dolor y como te reconstruiste

La ex tenista Gisela Dulko le dedicó una emotiva carta al futbolista Fernando Gago, su esposo, quien hace un par de días anunció su retiro de la actividad profesional luego de numerosas lesiones que mermaron su carrera.

"Yo vi todas las cosas que hiciste para volver. Y sinceramente, eres indestructible y tienes una fortaleza difícil de explicar. Te he visto llorar y gritar de dolor, te he visto completamente roto, y he visto como te fuiste reconstruyendo paso a paso, mes a mes, lesión tras lesión, con esa fuerza de voluntad", escribió la ex jugadora.

"PDesde el primer día que te vi me enamoré de vos... y también te admire como deportista y profesional, siempre responsable y haciendo todo a tu alcance por ser mejor jugador cada día.", añadió.