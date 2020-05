Gobierno argentino evalúa pronto regreso a entrenamientos de los clubes de fútbol

Este martes, se produjo en Argentina una reunión clave entre los ministros de salud, Ginés González García, y de turismo y deportes, Matías Lammens, en la que se vislumbró un posible pronto regreso a los entrenamientos, como primer paso para la vuelta del fútbol en aquel país.

Según informó Olé, ambas autoridades de gobierno se refirieron a la posibilidad de que la cuarentena en Buenos Aires pase a una etapa 4 en los próximos días, algo que de concretarse provocará que el ejecutivo dé luz verde a las prácticas desde el 25 de mayo.

"Nos reunimos con Lammens, pero no hablamos de fechas. Extraño mucho el fútbol, tanto como ustedes, todos necesitamos que vuelva. Es lógico pensar en setiembre como mes de regreso, pero sin casos se puede volver antes", dijo García en Oral Deportiva.

En la misma línea, el presidente Alberto Fernández dijo en C5N que "evidentemente se puede jugar al fútbol sin espectadores. Ahora, me explicaban que en el mundo del fútbol el temor no es del jugador a infectarse. Son chicos jóvenes, muchos viven con sus padres, que son adultos mayores. Muchos no viven en las mejores condiciones, vienen de hogares pobres, y el temor de los jugadores es llevar la infección a sus casas".

"Nosotros ahí tenemos que ver si conseguimos algún sistema de testeos rápidos, que a un club les permita testear a 30 jugadores en un día y saber que no hay coronavirus entre esos 30 jugadores; ahí tal vez podamos volver al fútbol. Es lo que se está haciendo en España ahora, haciendo tests permanentes", cerró.