Hugo Gatti reveló que le ofrecieron un millón de dólares por dejarse hacer goles en un clásico

El ex portero de Boca Juniors Hugo Gatti reveló la noche de ayer jueves en el programa español "El Chiringuito" que le ofrecieron dinero para dejarse hacer goles en un clásico ante River Plate.

"Me ofrecieron un millón por dejarme hacer goles en un Boca-River", dijo el otrora arquero de la selección argentina.

"Le dije 'dámelo y me dejo meter 70'. Igual yo sabía que no los tenía. En Argentina no había un millón de dólares", añadió entre risas.